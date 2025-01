Maracanã é derrotado pelo CSA e se despede da Copa do Nordeste

O Maracanã foi derrotado pelo CSA por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (8). Com isso, a equipe cearense se despede da Copa do Nordeste. As equipes, que se enfrentaram no Estádio Rei Pelé, brigavam por vaga na fase de grupos da competição. Igor Bahia marcou o único gol da partida.

O primeiro tempo começou em ritmo lento. Mas os donos da casa assustaram a defesa da equipe com chute cruzado de Buga. Guga apareceu para interromper o lance e salvar o Maracanã. Betão ainda teve outra grande chance pelo CSA, após cabecear a bola no travessão. Vinícius Canindé levou perigo pelo Maracanã e viu o goleiro Georgemy fazer grande defesa. Igor Bahia quase abriu o placar antes do intervalo, mas o duelo seguiu sem gols.

Na etapa complementar, Igor Bahia não desperdiçou. O atacante do CSA recebeu a bola de Gustavinho e bateu forte para abrir o marcador no Rei Pelé. Sem chance para o goleiro Rayr, que só viu a bola passar. Minutos depois, ele quase faz o segundo mas Michel evitou.

A equipe volta a campo no dia 19 de janeiro (domingo), quando enfrenta o Iguatu na estreia do Campeonato Cearense.