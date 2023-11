Macedônia do Norte x Inglaterra: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Macedônia do Norte e Inglaterra entram em campo nesta segunda-feira (20), às 16h45 de Brasília, no estádio Filip II Arena, em Escópia (MAC), para disputar a décima rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo C.

A Macedônia do Norte ocupa atualmente a quarta colocação na tabela de classificação, com sete pontos conquistados até o momento. Já a Inglaterra está na primeira posição do Grupo C, somando 19 pontos em sete rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Macedônia do Norte: Dimitrievski; Ashkovski, Serafimov, Musliu; Dimoski, Atanasov, Elezi, Alioski; Ristovski, Bardhi, Elmas.

Inglaterra: Pickford; Walker, Guehi, Maguire, Lewis; Alexander-Arnold, Rice, Phillips; Grealish, Kane, Saka.

MACEDÔNIA DO NORTE X INGLATERRA | FICHA TÉCNICA

Competição: décima rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Local: estádio Filip II Arena, em Escópia (MAC)

Data: 20/11/2023 (segunda-feira)

Horário: 16h45 (de Brasília)