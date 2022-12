Luva de Pedreiro na Farofa da GKay: influencer é presença na festa

Um dos principais influencers brasileiros em 2022, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, foi visto entrando no Marina Park Hotel, em Fortaleza (Ceará), para o último dia da Farofa da Gkay. Evento organizado pela atriz e influenciadora digital Gessica Kayane começou nessa segunda-feira (5) e tem dado o que falar nas redes sociais. Mais de 500 famosos participam.

Luva de Pedreiro esteve fora de eventos relacionados à Copa do Mundo do Catar e promete ir ao país do Oriente Médio nos próximos dias. Até agora, se limitou a fazer postagens defendendo Neymar e Cristiano Ronaldo de polêmicas do mundial até o momento.

O QUE É A FAROFA DA GKAY?

É a festa anual de aniversário de Gkay. A influenciadora organiza o evento desde 2017. Neste ano, a Farofa chega a sua quinta edição.

QUANTOS DIAS DURA O EVENTO?

São três dias de evento. É a segunda vez consecutiva que a festa acontece em Fortaleza.

HÁ INGRESSOS?

Não. A Farofa da Gkay é voltada apenas para os convidados da atriz.

