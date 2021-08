Luiz Otávio e Jorginho treinam no time principal e devem ser titulares no Ceará contra o Corinthians

Invicto há 11 jogos no Campeonato Brasileiro, o Ceará segue a preparação de olho em recorde histórico. O próximo desafio será contra o Corinthians, neste domingo (15), às 16 horas, com transmissão da TV Verdes Mares, e o técnico Guto Ferreira deverá utilizar Luiz Otávio e Jorginho como titulares.

O Diário do Nordeste apurou nesta quinta-feira (12), os dois jogadores treinaram no time titular e com isso devem estar na onzena que iniciará jogando contra o time paulista.

Legenda: Luiz Otávio e Jorginho treinam no Ceará Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

Luiz Otávio retornou ao time no jogo contra o Atlético-GO após longo período de lesão e teve ótima atuação. Ele assumiu a vaga de Gabriel Lacerda, que estava sendo titular e vivendo boa fase na defesa alvinegra.

Já Jorginho será o substituto de Vina, que foi advertido com o terceiro cartão amarelo da série e terá que cumprir suspensão automática, ficando fora do duelo contra o Timão.

A provável escalação do Ceará tem Richard; Buiu, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon, Jorginho e Lima; Mendoza e Cléber.

DE VOLTA

Legenda: Jael volta a ser opção para o técnico Guto Ferreira Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

Quem também volta a ser opção é o atacante Jael. Após o Ceará conseguir reverter a punição do centroavante, ele já cumpriu também suspensão automática contra o Atlético-GO e deverá ser relacionado para o duelo contra o Corinthians.