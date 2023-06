Luisa Stefani vence e vai à final das duplas pelo WTA 500 de Berlim de Tênis

Os brasileiros Luisa Stefani e Marcelo Melo obtiveram sucesso ao lado de suas respectivas duplas nas quadras de grama neste sábado e se classificaram para duas finais na Alemanha.

Pelo WTA 500 de Berlim, Luisa venceu jogando ao lado da francesa Caroline Garcia para ir à final das duplas. Já Marcelo Melo jogou ao lado do australiano John Peers e também avançou para a decisão do ATP 500 de Halle nas duplas.



A brasileira Luisa Stefani e a francesa Caroline Garcia estão na decisão do WTA 500 de Berlim nas duplas femininas. Neste sábado, elas venceram a dupla cabeça de chave formada pela australiana Ellen Perez e pela americana Nicole Melichar por 2 sets a 0 e se mantiveram vivas na briga pelo título da competição realizada na grama. As parciais do jogo foram duplo 6/4.



Final inédita na grama

Luisa e Garcia decidirão o título diante das checas Katerina Siniakova e Marketa Vondrousova neste domingo, às 8h. Esta será a primeira final da tenista paulistana na grama. Mais cedo neste sábado, as checas derrotaram a americana Desirae Krawczyk e a holandesa Demi Schuurs pelo mesmo placar, 2 a 0 com duplo 6/4.

Legenda: Luisa e Garcia decidirão o título diante das checas Katerina Siniakova e Marketa Vondrousova neste domingo Foto: Divulgação / WTA Berlin



"Ótimo jogo hoje. Acabaram sendo só duas quebras, uma em cada set, para definir a partida. Sacamos muito bem, do começo ao fim, e nos momentos importantes também. Estou muito feliz com mais essa final", afirmou Luisa Stefani após o jogo.

Marcelo Melo

Jogando contra os anfitriões Oscar Otte e Jan-Lennard Struff, Marcelo Melo e Peers venceram jogo duro por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4). Esta será a 72ª final da carreira de Marcelo Melo, que busca por seu 37º título. A decisão será contra os italianos Andrea Vavassori e Simone Bolelli.