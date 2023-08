Luis Rubiales é suspenso provisoriamente pelo comitê disciplinar da FIFA

O Comitê Disciplinar da Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu suspender provisoriamente, a partir deste sábado (26), Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) de todas as atividades relacionadas ao futebol em âmbito nacional e internacional. As informações são do jornal O Globo.

O agora presidente afastado da RFEF teve conduta polêmica durante a entrega das medalhas no último domingo (20) durante a premiação da seleção da Espanha como campeã da Copa do Mundo de Futebol Feminino, disputada em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia.

A suspensão, anunciada pelo presidente do Comitê Disciplinar, Jorge Ivan Palacio, tem como base o artigo 51 do Código Disciplinar da FIFA, e tem duração inicial de 90 dias, podendo ser estendida conforme transcorra a tramitação do processo disciplinar aberto contra Rubiales na última quinta-feira (24).

A decisão foi comunicada, segundo a FIFA, tanto à RFEF quanto à União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) para que seja cumprida imediatamente.

"O Comitê Disciplinar da FIFA não fornecerá mais informações sobre esses processos disciplinares até que uma decisão final seja tomada", informou a FIFA em nota.

Beijo em jogadora repercutiu negativamente

Na ocasião que levou à suspensão, Rubiales deu um beijo na atacante Jennifer Hermoso, e chegou a dizer que o beijo foi consentido. A jogadora confirmou a versão do dirigente, revelando que de fato ele havia pedido para dar-lhe um beijo, mas admitiu que não gostou do gesto.

Palacio emitiu duas diretivas adicionais com o objetivo de preservar sobretudo os direitos fundamentais da atacante da seleção espanhola quanto a "boa ordem do procedimento disciplinar".

Ficou ordenado que Rubiales "se abstenha, através dele ou de terceiros, de contatar ou tentar contatar Jennifer Hermoso ou seu ambiente próximo".

Esse distanciamento da jogadora também é válido para a RFEF e todo o quadro de dirigentes e funcionários, que também estão obrigados a abster-se de contato com Hermoso.

Ainda em nota, a FIFA reiterou o compromisso "em respeitar a integridade de todas as pessoas e, portanto, condena com o máximo vigor qualquer comportamento em contrário".