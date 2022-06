Lucas Lima projeta 'final' com o Estudiantes e garante Fortaleza forte: "não estamos aqui por acaso"

Um dos destaques do Fortaleza na temporada, o meia Lucas Lima concedeu entrevista de pré-jogo nesta quarta-feira (29), e projetou o duelo contra o Estudiantes de La Plata, em partida de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Apesar da dificuldade, ele garantiu que o Tricolor irá forte para o confronto.

"Não estamos aqui por acaso. Estamos porque temos méritos, com uma grande equipe, um grande treinador. Nossa equipe é muito perigosa e a gente tem tudo para fazer história", afirmou.

O camisa 13 afirmou que a equipe tirou lições dos últimos jogos, e que erros não serão repetidos.

"A gente vem sofrendo alguns gols de bobeira, alguns por erros nossos. Agente comenta que 2 a 0, temos obrigação de segurar, não pode tomar a virada. Desde que voltamos a vencer no Brasileiro nossa equipe vem fazendo grandes jogos. Infelizmente, deixamos escapar a vitória sobre o Atlético-MG, mas serve como lição. Sabemos que a postura da nossa equipe mudou, então vão ver uma equipe muito forte, muito focada naquilo que quer e, sem dúvidas, com apoio da nossa torcida, fazer um grande jogo", disse.

Olho no Estudiantes

Adversário do Fortaleza, o Estudiantes de La Plata terminou a fase de grupos na liderança do C, com quatro vitórias, um empate e uma derrota em seis jogos. E tem a bola aérea como uma das principais forças.

Mesmo assim, Lucas Lima garantiu que a preparação para o duelo foi bem feita.

"É um adversário que tem nosso respeito, não só pela história, mas pela qualidade da equipe deles. O professor já passou coisas deles. É foco total nessa partida. Independente do que aconteceu jogos atrás, nossa equipe está muito focada para conseguir fazer história. Já fizemos história na nossa libertadores, mas uma das coisas grandes dessa equipe é querer sempre um algo a mais", garantiu.