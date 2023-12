Lucas Chumbo comemora recuperação do irmão caçula após acidente

O surfista Lucas Chumbo, de 28 anos, apareceu em uma foto ao lado do irmão, João Chianca, e da família em um quarto de hospital. João Chianca, conhecido como "chumbinho", sofreu um grave acidente, no Havaí, neste domingo (03).

"Obrigado, senhor, obrigado família", escreveu Chumbo na imagem compartilhada nos stories do Instagram. O caçula chumbinho caiu de uma onda e foi arrastado para a praia. Ele foi resgatado desacordado, mas tudo não passou de um susto.

"Tenho certeza que o amor, carinho e a dedicação incansável de vocês tem feito toda a diferença na melhora do nosso campeação. Já já ele volta mais forte do que nunca, meu coração tá aí com vocês," disse a esposa de Lucas, Monise Alves, ao postar a mesma imagem.

Segundo a mãe dos irmãos, Michele Cabral, o ex-BBB, que também é surfista, tem acompanhado o caçula da família durante toda a recuperação. "Foi para o quarto e, graças a Deus, Lucas está lá com ele. Foi para uma competição e resolveu antecipar a chegada. Aí aconteceu tudo e ele lá com o João fez toda diferença", disse em entrevista ao gshow.

Michele foi ao Havaí ver de perto a situação de João, e se disse, no dia, "desolada e ansiosa".

Esta época do ano marca o início da temporada de swell (ondas formadas por tempestades no oceano) na região onde João se acidentou. De acordo com o Globo Esporte, a quantidade de areia na bancada pode dificultar a visibilidade dos surfistas.

"Após uma lesão sofrida durante um free surf em Pipeline neste domingo, João Chianca, o Chumbinho, foi socorrido e está recebendo cuidados no Hospital em Honolulu, onde apresenta quadro estável. Estamos em contato com a sua família, que agradece o carinho e apoio de todos. Estamos gratos à North Shore Lifeguards Association e a toda comunidade do North Shore pela sua resposta imediata e eficaz para garantir a segurança do João", disse em comunicado a A World Surf League (WSL).