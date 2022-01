Logan Paul aceita luta com Whindersson Nunes e critica Popó: "bateu em um comediante"

A luta entre Whindersson Nunes e Popó, na madrugada desta segunda-feira (31), ainda repercute nas redes sociais e o piauiense já tem um novo desafio: enfrentar o também youtuber Logan Paul. O norte-americano aceitou o desafio feito por Whindersson ao final do Fight Music Show e aproveitou para alfinetar Popó.

Em postagem no Twitter, após o pedido do brasileiro, Logan Paul respondeu: "Querido Whindersson, eu aceito seu desafio. Continue treinando". Pouco tempo depois, Whindersson confirmou o confronto, ainda sem data para acontecer: "Let’s do it" (vamos fazer isso).

Farpas

O tetracampeão mundial de boxe parabenizou Whindersson pelo combate e provocou o youtuber estadunidense. "Será que Logan Paul vai continuar correndo de você?!", escreveu Popó. Logan respondeu.

E a polêmica não parou por aí. O pugilista brasileiro retrucou a publicação do youtuber.

Comédia vai ser o show que Whindersson vai fazer logo após te nocautear, Logan Paul. A primeira coisa que o boxe ensina é respeito! Você só prova que não aprendeu nada. Tá mais para brigador de rua do que um lutador!! Se liga!!!.

Popó será o treinador

Diante das provocações, Whindersson Nunes aproveitou para pedir que Popó o treine para o confronto, que chamou de "guerra". O tetracampeão prontamente aceitou.

"Com muita honra, Whindersson, vou reforçar sua competente equipe neste confronto épico! Preparar a máquina para nocautear! Nesta guerra estaremos juntos, do mesmo lado do ringue… e conosco a força e a energia de mais de 200 milhões de brasileiros! Isso é esporte! Isso é o boxe!"