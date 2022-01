Liverpool x Arsenal pela Copa da Liga Inglesa: acompanhe ao vivo

Nesta quinta-feira (13), Liverpool e Arsenal duelam às 16h45 (de Brasília) pela semifinal (jogo de ida) da Copa da Liga Inglesa. A partida ocorre no estádio Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

As duas equipes estão desfalcadas por causa do jogadores que estão defendendo as seleções na Copa Africana de Nações. Pelo lado do Liverpool, Jurgen Klopp não tem à disposição Mohamed Salah e Sadio Mané, que defendem Egito e Senegal, respectivamente, na Copa Africana de Nações. Naby Keitá também disputa o torneio continental por Guiné e desfalca a equipe.

O Arsenal não terá os seguintes jogadores: Mohamed Elneny (Egito), Thomas Partey (Gana) e Nicolas Pepe (Costa do Marfim). Aubameyang é ausência pela Covid-19.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool: Alisson; Bradley, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Gordon, Jota, Minamino. Técnico: Jurgen Klopp

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, Branco, Gabriel, Tierney; Lokonga, Patino; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette. Técnico: Mikel Arteta

Ficha técnica

Liverpool x Arsenal: semifinal da Copa da Liga Inglesa (jogo de ida)

Data e horário: 13/01/22, às 16h45 (horário de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

Onde assistir: ESPN Brasil Star+

