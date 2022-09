Litoral do Ceará recebe 8ª edição do Iron Macho nesta quinta-feira (15); veja detalhes

O litoral do Ceará recebe a 8ª edição do Iron Macho nesta quinta-feira (15). Ao todo, a maior Kite Trip em extensão do mundo passará por cinco praias cearenses: Cumbuco, Lagoinha, Icaraí de Amontada, Préa e Camocim.

Ao longo do trajeto, o Iron Macho percorrerá 1.600 km do litoral nordestino, finalizando o evento no dia 30 de setembro, na Ilha de Santana, em São Luís (MA). A trajetória teve início na praia de Tambaba, na Paraíba, na última segunda-feira (5).

A 8ª edição do Iron Macho reúne 134 kitesurfistas, sendo 133 homens e 1 mulher, a austríaca Stella Tehani.

Veja a programação

Legenda: Iron Macho (8ª edição) percorrerá 1.600 km do litoral do nordeste brasileiro Foto: Divulgação

Serviço

Evento: Iron Macho (8ª edição)

Data: 05/09 a 30/09

Local: Tambaba-PB a Ilha de Santana-MA

Inscrições e informações: (85) 98842-7472

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte