Liga dos Campeões começa nesta terça-feira (17): veja novo regulamento, equipes e onde assistir

Uma nova era no futebol europeu de clubes começa nesta terça-feira (17), com o início da maior competição de clubes do mundo: A Liga dos Campeões da Europa. E ela chega repaginada, com nova fórmula de disputa. A nova versão da 'Champions' tem 36 equipes, e cada uma delas disputará oito jogos, mas todas estarão juntas, em uma liga gigante,e não separadas em grupos, como nas últimas 21 edições, que ocupavam os tradicionais 8 grupos na 1ª Fase.

Novo formato

O novo formato da Liga dos Campeões estreará com uma fase inicial que inclui duelos entre alguns dos clubes mais poderosos da Europa,como Liverpool x Real Madrid, Barcelona x Bayern e City x Inter.

O torneio mais prestigiado de clubes passaa adotar um novo sistema de competição,com 36 equipes participantes (quatro a mais do que no formato antigo),e cada uma delas jogará contra oito adversários, definidos em sorteio.

Os 36 clubes lutarão para se posicionar o mais alto possível em uma tabela de classificação unificada e garantir vaga nas oitavas de final, conforme o chamado 'sistema suíço', frequentemente utilizado em torneios de xadrez.

Os oito primeiros colocados nesta fase avançam às oitavas definal, enquanto os 16 seguintes se enfrentam em um playoff prévio,com os vencedores também indo às oitavas e os perdedores eliminados.

Os 36 Participantes

Legenda: Os 36 participantes estarão em uma tabela única para classificação Foto: Reprodução / UEFA

Análise dos confrontos

Assim, o Real Madrid, atual campeão da Champions, jogará no Santiago Bernabéu contra Borussia Dortmund (repetição da última final em Wembley), Milan, RB Salzburg e Stuttgart e enfrentará como visitante Liverpool, Atalanta, Lille e Brest.

Legenda: O Real Madrid foi campeão na temporada passada, levantando o troféu pela sexta vez nos últimos 11 anos Foto: ph.FAB / shutterstock

Outro dos grandes favoritos ao título, o Manchester City, receber á Inter de Milão, Brugge, Feyenoord e Sparta Praga e enfrenta fora decasa Paris Saint-Germain, Juventus, Sporting e Slovan Bratislava.

Outro gigante do futebol espanhol, o Barcelona jogará em casa contra Bayern de Munique, Atalanta, Young Boys e Brest e como visitante diante de Borussia Dortmund, Benfica, Estrela Vermelha e Monaco.

Em um sorteio bastante favorável para os times espanhóis, o Atlético de Madrid jogará em casa contra RBLeipzig, Bayer Leverkusen, Lille e Slovan e visitará PSG, Benfica, RB Salzburg e Sparta Praga.

O que teve menos sorte foi o Girona, que em sua primeira participação na principal competição europeia de clubes, terá vários adversários de prestígio pela frente:Liverpool, Arsenal, Feyenoord e Slovan Bratislava visitarão Montilivi,enquanto o time catalão jogará fora contra PSG, Milan, PSV e Sturm Graz.

Outros grandes clubes europeus tiveram sortes distintas no sorteio: o Bayern enfrentará apenas PSG e Barça como principais adversários (os outros são Benfica, Shakhtar, Dínamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava e AstonVilla),enquanto o campeão francês terá um caminho muito mais difícil, encarando Manchester City, Bayern, Atlético, Arsenal, PSV, RB Salzburg, Girona e Stuttgart.

Nesta temporada, a Champions contará com equipes estreantes: o Girona (Espanha) e o Brest (França), enquanto o Bologna (Itália) retorna depois de 60 anos.

Jogadores mais valiosos

Segundo o site Transfermarkt, os 10 jogadores mais valiosos desta edição da Champions League são:

1) Erling Haaland (Manchester City FC) - 180 milhões de euros

1) Kylian Mbappé (Real Madrid CF) - 180 milhões de euros

1) Jude Bellingham (Real Madrid CF) - 180 milhões de euros

1) Vinicius Junior (Real Madrid CF) - 180,00 milhões de euros

5) Phil Foden (Manchester City FC) - 150,00 milhões de euros

6) Bukayo Saka (Arsenal) - 140,00 milhões de euros 7) Rodri (Manchester City FC) - 130,00 milhões de euros 7) Jamal Musiala (FC Bayern Munique) - 130,00 milhões de euros 7) Florian Wirtz Bayer 04 Leverkusen) 130,00 milhões de euros 10) Lamine Yamal (FC Barcelona) - 120,00 milhões de euros Legenda: Erling Haaland, do Manchester City, é o jogador mais valioso desta edição da Champions League ao lao de outros 3 jogadores Foto: ph.FAB / shutterstock Legenda: Vini Junior é o brasileiro mais valioso desta edição da Champions League e um dos mais de todo torneio ao lado de outros três craques Foto: Christian Bertrand / shutterstock

Primeira rodada

Legenda: Confira os jogos da 1ª rodada da nova UEFA Champions League Foto: Reprodução / UEFA

Onde Assistir

A transmissão da competição será pelo SBT (TV aberta), SBT+ (Internet), TNT Sport e Space (TV Fechada) e Max (Streaming)

Detalhes do regulamento

O novo formato foi idealizado em um momento em que a ameaça de uma Superliga independente pairava sobre o futebol europeu.

Com a fase inicial ampliada de seis para oito rodadas, haverá duas datas em janeiro, quando antes esta etapa terminava em dezembro. O número de partidas aumenta de 96 na antiga fase de grupos para 144 no novo formato.

Legenda: O número de partidas da Champions aumenta de 96 na antiga fase de grupos para 144 no novo formato. Foto: Raffaele Conti 88 / shutterstock

Os oito clubes com maior pontuação entre os 36 participantes garantirão a vaga nas oitavas definal,a partir das quais o formato da competição seguirá o mesmo de antes. No entanto, haverá uma rodada de play-offs em que as equipes que terminarem entre os 9º e 24º lugares enfrentarão uma eliminatória em dois jogos, da qual sairão os outros oito clubes para as oitavas de final.

E os 12 últimos colocados nesta fase serão eliminados, sem possibilidade de transição para a segunda competição europeia, a Liga Europa,como era o caso anteriormente.

Maior premiação

As premiações serão maiores, com um total 25% maior, de quase 2,5 bilhões de euros (R$ 15,3 bilhões). O campeão poderá embolsar mais de 86 milhões de euros (R$ 530 milhões), sem contar os 700 mil euros (R$ 4,3 milhões) para cada ponto conquistado na fase de liga e as receitas geradas por direitos de transmissão.