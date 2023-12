Liga das Nações de Vôlei anuncia datas de jogos no Rio de Janeiro

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta sexta-feira (8) as datas das disputadas da edição 2024 da Liga das Nações de Vôlei, competição que terá as fases iniciais, tanto no masculino como no feminino, disputadas na cidade do Rio de Janeiro.

As mulheres serão as primeiras a entrarem em ação, entre os dias 14 e 19 de maio. Na primeira fase da competição a seleção brasileira enfrentará Estados Unidos, Sévia, China, Canadá, República Dominicana, Tailândia e Coreia do Sul. Nas fases seguintes o Brasil jogará em Macau (China) entre 28 de maio e 2 de junho, e em Hong Kong (China) entre 11 e 16 de junho.



A fase final da disputa feminina da Liga das Nações será disputada entre 20 e 23 de junho em localidade ainda a ser definida. A competição também conta com a participação de Itália, Polônia, Japão, Alemanha, Holanda, Bulgária e França.

Legenda: A seleção masculina do torneio jogará no Rio de Janeiro entre os dias 21 e 26 de maio Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Já na versão masculina do torneio a primeira fase, que também terá a cidade do Rio de Janeiro como sede, será realizada entre os dias 21 e 26 de maio. Na disputa a seleção brasileira terá pela frente Itália, Argentina, Japão, Sérvia, Irã, Cuba e Alemanha. A segunda fase do torneio será realizada entre os dias 4 e 9 de junho, em uma cidade japonesa que ainda será definida, e a terceira em Manila (Filipinas) entre 18 e 23 de junho.



A fase final da versão masculina da Liga das Nações está programada para ser disputada entre 27 e 30 de junho em cidade que ainda será definida.

Classificação para Paris 2024

A edição 2024 da Liga das Nações desempenhará um papel importante na determinação das últimas seleções que disputarão a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em 2024 em Paris (França). O resultado de cada partida da fase preliminar do torneio impactará o ranking mundial da Federação Internacional de Vôlei, que determinará as equipes que ocuparão as últimas vagas olímpicas.