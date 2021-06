Leoas do Fortaleza empatam com JC e mantêm liderança no grupo B do Brasileiro A2

As leoas do Fortaleza empataram em 1 a 1 com o JC Futebol Clube, na tarde deste domingo (6), no Campeonato Brasileiro A2. Mesmo com o resultado de igualdade no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara (AM), elas permanecem invictas na liderança do grupo B, com 10 pontos.

O Fortaleza entrou em campo já classificado para as oitavas de final do Brasileirão A2. Soma três vitórias, dez gols a favor e um contra: 100% de aproveitamento.

O jogo

O JC começou a partida com mais posse de bola, mas esbarrando na defesa tricolor. E o primeiro gol foi das donas da casa. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Fabíola cobrou pênalti e abriu o marcador.

Na etapa complementar, as leoas pressionaram o time amazonense em busca do empate. No minuto 16, Letícia fintou duas marcadoras e empurrou para o fundo das redes. O Fortaleza ainda tentou virar a partida, com jogadas em velocidade, mas sem sucesso.

Foto: Marcos Mendonça/JC Futebol Clube

Próximo desafio

O compromisso seguinte das leoas será na sexta-feira (11), às 16h30, contra o Paraíso (TO), na última rodada da primeira fase do A2. O enfrentamento acontecerá no Estádio Domingão, em Horizonte.