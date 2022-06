Leandro Carvalho tem negociação avançada com o Remo

Sem espaço no ataque do Náutico, Leandro Carvalho está a caminho do Remo. O clube paraense entrou em contato com o Timbu para conseguir a liberação do atacante que pertence ao Ceará. Depois da chegada do treinador Roberto Fernandes, o jogador atuou em apenas 3 dos 12 jogos disputados pela equipe pernambucana na Série B.

A ideia do time azulino é dividir o salário do atacante com o Ceará e pagar 50% dos seus rendimentos. A proposta segue os mesmos moldes do contrato do Náutico. Atualmente na Série C, o Remo já poderia contar com o reforço para os próximos jogos, já que a competição não segue o calendário das séries A e B, quando o período de transferências reabre no dia 18 de julho.

TEMPORADA NO TIMBU

Leandro Carvalho chegou ao Náutico no início da temporada para ser substituto do atacante Vinícius, que não renovou com a equipe. O jogador, no entanto, não se firmou no Alvirrubro pernambucano. Em 18 partidas com a camisa do time pernambucano, o atleta marcou, até aqui, apenas um gol e duas assistências.

HISTÓRICO NO PAPÃO

O retorno à sua cidade natal traz outro traço para Leandro. Revelado pelo Paysandu, o atacante já apagou as fotos com a camisa bicolor de suas redes sociais. Em 2017, Leandro Carvalho levantou o título de campeão paraense pelo Papão.