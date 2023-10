Lateral da Seleção, Yan Couto declara que Daniel Alves é seu 'ídolo' e é criticado nas redes

Lateral-direito da seleção brasileira, Yan Couto citou Daniel Alves como ídolo na posição. O ex-jogador está preso desde janeiro, acusado de agressão sexual contra uma mulher, na Espanha. A declaração do jovem convocado por Fernando Diniz ocorreu em entrevista coletiva neste domingo (15), antes do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Meu ídolo é o Daniel Alves. Não tem como ser outro. Cresci assistindo ele pela tv. Então, ele é um ídolo para muita gente, para muito brasileiro. Ele fez uma história muito linda pela seleção e pelos clubes por onde passou. Acredito que ele é referência pelo estilo de jogo, pela altura e pela qualidade com a bola. E também é uma referência muito boa para mim defensivamente, para eu poder somar, ser mais agressivo e um jogador mais completo", disse.

O jogador de 21 anos foi bastante criticado nas redes sociais pela declaração. Yan foi convocado para substituir Vanderson, do Mônaco, que acabou cortado por lesão. O atleta, que saiu do Coritiba cedo, falou sobre o chamado de Fernando Diniz, técnico do Brasil.

"Acho que esse ano eu tive uma mudança de mentalidade e acho que estou conseguindo mostrar meu futebol, minha melhor versão. Foi tudo mundo rápido, a convocação... Mas estou muito feliz de estar aqui", finalizou.

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (17), a partir das 21h (de Brasília), para enfrentar o Uruguai em jogo da quarta rodada das Eliminatórias. O duelo será no Estádio Centenário, em Motevidéu.

ENTENDA O CASO

Daniel Alves teve a prisão decretada no dia 20 de janeiro. Ele foi detido ao prestar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro de 2022, na Espanha. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção.

