Juventus x Atalanta: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Juventus e Atalanta se enfrentam em mais uma rodada do Campeonato Italiano. O duelo deste domingo (22) será às 16h45 (de Brasília), em Turim.

Diante da torcida, a Juventus vai embalada após a classificação para as quartas da Copa Itália. A Velha Senhora está no meio da tabela com 22 pontos. O técnico Massimiliano Allegri deve ter alguns retornos importantes.

A Atalanta vai em busca da quarta vitória seguida na temporada. O time eliminou a Spezia na Copa da Itália e briga pelo G4 da Série A. O clube soma 34 pontos no torneio.

ONDE ASSISTIR

Espn 4 e Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Milik.

Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Ederson; Lookman, Hojlund.



FICHA TÉCNICA

Juventus x Atalanta

Data e hora: 22/01, às 16h45 (de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)