Juventude x Internacional: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Juventude e Internacional se enfrentam neste sábado (13), pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. A bola rola às 16h (horário de Brasil), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Na partida de ida o Juventude saiu vitorioso de campo pelo placar de 2 a 1 e joga pelo empate para passar de fase. O Inter terá que vencer por dois gols de diferença se quiser avançar.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Prime video e SporTv.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari. Técnico: Roger Machado.

Provável escalação do Internacional: Anthoni; Bustos, Igor Gomes, Fernando e Robert Renan (Bernabei); Rômulo; Bruno Henrique, Bruno Gomes e Hyoran; Alan Patrick e Enner Valencia (Lucas Alario). Técnico: Eduardo Coudet.

FICHA TÉCNICA | JUVENTUDE X INTERNACIONAL

Partida: Jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil.

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Data: 13 de julho (sábado).

Horário: 16 horas (horário de Brasília).