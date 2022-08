Juventude x América Mineiro: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Juventude entra em campo neste sábado (6), às 16:30h (horário de Brasília), contra o America Mineiro pela 21ª rodada do Brasileirão da Série A. O jogo será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

O time gaúcho é o lanterna da Série A, com apenas 16 pontos e vem de derrota para o Bragantino por 1 a 0 em Bragança Paulista. Já o Coelho, é o 13º com 24 pontos e vem de vitória por 3 a 1 diante do Avaí, no Independência.

Palpites

Escalação

JUVENTUDE

Pegorari; Rodrigo Soares, Thalisson (Nogueira), Paulo Miranda e Moraes; Marlon, Chico, Óscar Ruiz e Bruno Nazário; Vitor Gabriel (Felipe Pires) e Isidro Pitta. Técnico: Marquinhos Santos



AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Iago Maidana (Luan Patrick), Éder e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Matheusinho; Pedrinho (Benítez), Felipe Azevedo e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini

Juventude x América Mineiro

Estádio: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 16:30h (de Brasília), sábado, 6 de agosto