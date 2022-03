Justiça acolhe recurso do Ceará e valida eleição de Robinson de Castro para presidência

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) acolheu recurso do Ceará, suspendeu a decisão anterior e validou a eleição de Robinson de Castro para a presidência do Ceará. Nesta segunda-feira (7), o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, da 4ª Câmara Direito Privado, reconsiderou o próprio posicionamento e proferiu efeito suspensivo ao recurso que anulava o último pleito eleitoral.

Na prática, ocorreu uma reconsideração do próprio desembargador relator do agravo, que anteriormente havia considerado o pleito nulo. Assim, não será necessária a realização de novas eleições e Robinson de Castro seguirá como mandatário do Alvinegro pelo próximo triênio, até 2024.

O movimento havia sido firmado por Paulo Vasconcelos, ex-médico do clube e então opositor de Robinson de Castro na eleição através da chapa “Priorizando o nosso amor, futebol". Na época, recebeu apenas 17 votos contra 225 do atual mandatário alvinegro, da chapa “Fechado com o Vozão”.

ACUSAÇÃO DA OPOSIÇÃO

No entendimento de Paulo Vasconcelos, uma nova eleição de Robinson de Castro para a presidência seria algo irregular, uma vez que o gestor estaria partindo para o 3º mandato à frente do clube - o máximo permitido seria de duas gestões consecutivas, em protocolo inicial do estatuto.

A liberação do processo existiu, no entanto, devido à uma alteração no estatuto em 2018, que autorizava uma 2ª eleição, uma vez que o pleito sofreu atualização. Esse cenário foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube na época. Robinson é presidente do Vovô desde 2015, quando sucedeu Evandro Leitão.