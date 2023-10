Justiça acata pedido de ex de Thiago Galhardo e concede medida protetiva contra o atleta

Jéssica Targino, ex e mãe de um dos filhos de Thiago Galhardo, jogador do Fortaleza, entrou na Justiça e registrou um Boletim de Ocorrência contra o atleta. No depoimento prestado na 42ª Delegacia da Polícia, no Recreio, no Rio de Janeiro, a mulher revelou que sofre violência por parte do jogador e pediu uma medida protetiva que foi concedida em caráter de urgência, com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com Jéssica, ela passou a sofrer ataques por meio de mensagens em um aplicativo após ingressar com uma ação judicial para rever a pensão alimentícia paga ao filho.