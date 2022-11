Jordânia x Espanha: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Espanha entra em campo nesta quinta-feira (17) para o último jogo de preparação antes da Copa do Mundo. A equipe enfrenta a Jordânia em amistoso internacional no Estádio Internacional de Amã, às 13h (de Brasília).

As equipes vão poder fazer 12 mudanças durante o duelo. Sob comando do técnico Luís Enrique, a equipe não terá o lateral-esquerdo José Gayà, que teve uma entorse no tornozelo e já vai desfalcar a equipe no primeiro duelo da Copa do Mundo.

A Jordânia não vai disputar o Mundial. Nas eliminatórias, a equipe ficou em terceiro lugar e não avançou para a fase decisiva. Mesmo assim, garantiu vaga na Copa da Ásia de 2023.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Jordânia: Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib e Mohammad Abu Hasheesh; Noor Al-Rawabdeh, Ibrahim Saadeh e Ahmad Sameer; Mousa Al-Tamari, Yazan Al-Naimat e Mahmoud Al-Mardi. Técnico: Adnan Hamad.

Espanha: Unai Simón; Daniel Carvajal, Aymeric Laporte, Eric García e Jordi Alba; Rodri Hernández, Carlos Soler e Koke; Pablo Sarabia, Yeremi Pino e Ferran Torres. Técnico: Luis Enrique.

FICHA TÉCNICA

Jordânia x Espanha

Data e hora: 17/11, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Internacional de Amã (JOR)