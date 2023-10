Jogos Pan-Americanos: cearense Lucas Rabelo conquista ouro para o Brasil no skate street

Tem cearense brilhando nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. E é brilho de ouro! Lucas Rabelo subiu ao lugar mais alto do pódio no skate street na final deste sábado (21). O atleta somou 264.45 pontos e levou a medalha. Antes, Rayssa Leal e Pâmela Rosa fizeram dobradinha no feminino.

O peruano Angelo Caro ficou em 2º lugar, com 256.80 pontos, seguido pelo colombiano Luis Jhancarlos González, com 247.82. Gabryel Aguilar, outro brasileiro na disputa, ficou no último lugar, em oitavo.

O cearense dominou a prova desde o início. Na primeira volta, teve somou 79.55 de nota e já foi para a liderança. Depois, elevou o nível e conseguiu um 91.15. Em seguida, superou a soma anterior com um 93.75 e levou o ouro em Santiago, no Chile.

