Dobradinha brasileira: Rayssa Leal conquista medalha de ouro e Pâmela é prata no Pan de Santiago

A brasileira Rayssa Leal cumpriu as previsões e conquistou a medalha de ouro no skate street dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023, neste sábado (21), com a compatriota Pâmela Leite em segundo lugar. Foi o primeiro ouro do Brasil na competição. Na modalidade estreante dos Jogos, a vice-campeão olímpica confirmou o favoritismo e se tornou a primeira campeã pan-americana do skate, com apenas 15 anos.

Rayssa conquistou a medalha de prata em Tóquio-2020 na estreia do skate como modalidade olímpica e ficou com o ouro em Santiago-2023 com 236,98 pontos, seguida de Pâmela que fez 211,34 pontos.

A medalha de bronze ficou com a americana Page Heyn com 176,35 pontos.

