Jogos do dia em Roland Garros: veja horário e onde assistir jogos de Thiago Monteiro e Rafael Nadal

A edição de 2024 de Roland Garros, um dos principais torneios de tênis do mundo, disputado em Paris (FRA), começou nesta segunda-feira (27), com a disputa de jogos na modalidade simples masculino e feminino. Dando continuidade ao torneio, acontece, nesta terça-feira (28), a estreia dos tenistas nas modalidades em dupla masculinas.

Nela estarão presentes os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo, além do também tenista brasileiro Fernando Romboli, que fará dupla com o húngaro Fabian Marozsan. Nomes consagrados do tênis, como Stefanos Tsitsipas, Joe Salisbury e Rajeev Ram também jogam nesta terça-feira (28).

VEJA OS JOGOS DO DIA EM ROLAND GARROS

09h00 | Fabian Marozsan (HUN) e Fernando Romboli x Simone Bolelli (ITA) e Andrea Vavassori (ITA)

Simone Bolelli (ITA) e Andrea Vavassori (ITA) 09h10 | Skander Mansouri (TUN) e Luke Johnson (GBR) x Sam Weissborn (AUT) e Romain Arneodo (MCO)

Sam Weissborn (AUT) e Romain Arneodo (MCO) 09h30 | Stefanos Tsitsipas (GRE) e Petros Tsitsipas x John-Patrick Smith (AUS) e Denys Molchanov (UCR)

John-Patrick Smith (AUS) e Denys Molchanov (UCR) 10h00 | Constant Lestienne (FRA) e Marcos Giron (USA) x Christopher Eubanks (USA) e Evan King (USA)

Christopher Eubanks (USA) e Evan King (USA) 10h05 | Alexandre Müller (FRA) e Luca Sanchez (FRA) x Robin Haase (HOL) e Botic Van de Zandschulp (HOL)

Robin Haase (HOL) e Botic Van de Zandschulp (HOL) 10h05 | Ariel Behar (URU) e Adam Pavlásek (CZE) x Joe Salisbury (GBR) e Rajeev Ram (USA)

Joe Salisbury (GBR) e Rajeev Ram (USA) 11h05 | Rafael Matos e Marcelo Melo x Hendrik Jebens (ALE) e Constantin Frantzen (ALE)

Hendrik Jebens (ALE) e Constantin Frantzen (ALE) 11h05 | Emil Ruusuvuori (FIN) e Márton Fucsovics (HUN) x Matthew Ebden (AUS) e Rohan Bopanna (IND)

Matthew Ebden (AUS) e Rohan Bopanna (IND) 11h05 | Edouard Roger-Vasselin (FRA) e Santiago González (MEX) x Henry Patten (GBR) e Harri Heliovaara (FIN)

Henry Patten (GBR) e Harri Heliovaara (FIN) 12h05 | Roman Safiullin (RUS) e John Peers (AUS) x Yuki Bhambri (IND) e Albano Olivetti (FRA)

Yuki Bhambri (IND) e Albano Olivetti (FRA) 12h15 | Nikola Mektic (CRO) e Wesley Koolhof (HOL) x Matwe Middelkoop (HOL) e Sander Arends (HOL)

ONDE ASSISTIR

Roland Garros 2024 será transmitida por: ESPN e Star+.