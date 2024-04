Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (29)

A semana começa com um clássico paulista no Campeonato Brasileiro. São Paulo e Palmeiras se enfrentam no Morumbis, a partir das 20 horas (de Brasília). Pela Série B, é a vez do Ceará ir em busca da primeira vitória fora de casa após 13 jogos. Confira horário e onde acompanhar as partidas.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (29)

Campeonato Italiano

15:45 - Genoa x Cagliari - Star+

Campeonato Espanhol

16:00 - Barcelona x Valencia - Star+

Série B

19:30 - Mirassol x Ceará - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro

20h00 - São Paulo x Palmeiras - Premiere