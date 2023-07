Jogo entre Goiás e Fortaleza pela 18ª rodada da Série A tem data e horário alterados; veja detalhes

A partida entre Goiás e Fortaleza, pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão, teve sua data e horário alterados. O duelo foi antecipado para o dia 05 de agosto, um sábado, às 18h30. O Estádio da Serrinha, em Goiânia, segue como palco do jogo. Anteriormente, a partida estava marcada para o dia seguinte, domingo (06), às 16h.

A mudança ocorreu em virtude da participação do Leão nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, onde o Tricolor do Pici vai enfrentar o Libertad, do Paraguai, nos dias 01 e 08 de agosto.

Antes disso, o time de Juan Pablo Vojvoda tem um confronto dentro de casa na Série A. Pela 17ª rodada, o Fortaleza vai receber o Red Bull Bragantino na Arena Castelão, no próximo sábado (29), às 18h30.

Na tabela, o Leão ocupa a nona colocação, com 23 pontos. Até o encerramento do primeiro turno, o time enfrenta: Red Bull Bragantino (29/07), Goiás (05/08) e Santos (13/08).

VEJA OS DETALHES DA MUDANÇA

Goiás x Fortaleza/CE

De: 06/08, domingo, às 16h

Para: 05/08, sábado, às 18h30

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia/GO (mantido)