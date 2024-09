Jogador perde pênalti de propósito em partida na Bolivia; veja vídeo e entenda o caso

Gilbert Álvarez, atacante do Oriente Petrolero, protagonizou uma cena inusitada na partida contra o Bolívar, em La Paz (BOL), no último final de semana. O jogador perdeu uma cobrança de pênalti de forma proposital.

Isto aconteceu porque no lance que originou a marcação do pênalti, o zagueiro brasileiro Anderson, do Bolívar, sofreu uma lesão e ficou caído no gramado. Os jogadores da equipe da casa então reclamaram que a partida deveria ter sido interrompida.

Álvarez foi para a cobrança do pênalti, que teve a sua marcação mantida pela arbitragem, mas chutou fraco, nas mãos do goleiro, claramente de forma proposital. Os torcedores presentes no estádio aplaudiram o gesto do atacante do Oriente Petrolero.