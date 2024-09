Jogador da NFL leva tiro no peito em tentativa de assalto; veja estado de saúde

Jogador do San Francisco 49ers na NFL, Ricky Pearsall recebeu alta do hospital após levar um tiro no peito em uma tentativa de assalto no sábado. Inicialmente, a imprensa americana apontou o quadro de saúde do atleta como "sério", mas a equipe atualizou o caso no domingo, revelando sua liberação do hospital.

"O 'wide receiver' do San Francisco 49ers Ricky Pearsall recebeu alta do hospital esta tarde enquanto continua se recuperando de um ferimento de bala no peito. Ele e sua família, junto com toda a organização do San Francisco 49ers, gostariam de agradecer ao Departamento de Polícia de San Francisco, serviços médicos de emergência, médicos e equipe do Hospital Geral de San Francisco", informou o time de futebol americano em comunicado.

Pearsall estava no distrito de Union Square de São Francisco quando houve a tentativa de assalto. Imagens de câmeras de segurança nas ruas próximas ao episódio de violência mostraram o atendimento médico ao atleta de 23 anos, com sangue em seu peito. A bala atingiu o lado direito do seu peito.

De acordo com sua mãe, a bala atravessou o corpo e saiu pelas costas, sem maiores danos. "Primeiramente e (principalmente) eu quero agradecer a DEUS por proteger o meu bebê. Ele é extremamente sortudo, DEUS o protegeu. Ele levou um tiro no peito e saiu pelas costas. Graças a DEUS não atingiu seus órgãos vitais... Meu filho foi poupado hoje pela graça de DEUS", disse Erin Pearsall, mãe do atleta, nas redes sociais.

De acordo com a polícia local, o responsável pelo tiro foi um adolescente de 17 anos. Ele foi apreendido enquanto tentava fugir do local. O assaltante também foi baleado na tentativa de assalto e está hospitalizado. As autoridades não revelaram informações sobre o seu estado de saúde.