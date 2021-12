Jô diz que foi 'otário' ao desaparecer por três dias e anuncia o fim do casamento

Desaparecido desde quinta-feira, após a rodada final do Brasileirão, o atacante Jô, do Corinthians, se pronunciou nesta segunda-feira. O centroavante do Corinthians teria ido a uma festa de Douglas Costa, do Grêmio, em Porto Alegre, e reapareceu para anunciar o fim de seu casamento: "sou um otário."

De acordo com o colunista Leo Dias, Jô teria ido para uma festa organizada por Douglas Costa no fim da noite de quinta-feira, madrugada de sexta, e não havia dado notícias à família, desesperada com seu sumiço. Nesta segunda-feira, o camisa 77 se pronunciou em suas redes sociais.

Jô Atacante do Corinthians Eu, Jô, errei com minha família mais uma vez! Decepcionei a mulher que sempre me ajudou a se levantar nos piores momentos da minha vida", escreveu o atacante. Por isso que peço que não ataquem ela, e sim a mim que sou um otário por me deixar levar.

Problemas anteriores

Jô era casado com Cláudia Santos, da qual já havia se separado em 2015 por problemas semelhantes. Ele recebeu o perdão e sempre foi bastante defendido pela mulher nos momentos de crise, sobretudo no Corinthians.

Após nova "pisada na bola" parece que não terá uma nova chance. "Vou seguir minha vida da minha maneira, só que agora sozinho", terminou seu pronunciamento no Instagram. Depois, o atacante resolveu apagar o pedido de desculpas.

O Corinthians não se pronunciou sobre o caso, pois os jogadores já estão em férias e, portanto, o caso não seria um ato de indisciplina. Mas o camisa 77 parece fora dos planos, pois o clube está no mercado atrás desesperadamente de um novo homem-gol.