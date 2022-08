Jijoca elimina Grupo Santos-MT e disputará final da Copa do Brasil de Futsal

O Jijoca Futsal venceu o Grupo Santos-MT por 3 a 0 na prorrogação no último sábado (6), no Ginasio Poliesportivo Josino Bernadino da Silveira, em Jericoacara, e garantiu vaga na final da Copa do Brasil 2022. A equipe cearense enfrentará o vencedor de Sampaio Corrêa-MA x Pato Futsal-PR.

A equipe cearense chega à final na 1ª participação na Copa do Brasil de Futsal e mantém a tradição da modalidade cearense na competição: em seis edições, o Estado do Ceará colocou representantes na decisão em cinco, ficando de fora apenas em 2018, quando o Horizonte terminou na 3ª colocação.

Na atual edição, o Jijoca Futsal eliminou o atual campeão da Copa do Brasil, o Ceará, ao vencer na ida e empatar na volta, em duelo válido pelas oitavas de final. A equipe cearense ainda eliminou Campo Largo-PI, Esmac-PA e Grupo Santos-MT na trajetória.

Campanha do Jijoca Futsal na Copa do Brasil 2022

Jijoca Futsal 3 x 2 Campo Largo-PI (1ª fase)

Campo Largo-PI 2 x 6 Jijoca Futsal (1ª fase)

Jijoca Futsal 5 x 2 Ceará (oitavas de final - ida)

Ceará 2 x 2 Jijoca Futsal (oitavas de final - volta)

Esmac-PA 1 x 2 Jijoca Futsal (quartas de final - ida)

Jijoca Futsal 6 x 2 Esmac-PA (quartas de final - volta)

Grupo Santos-MT 5 x 3 Jijoca Futsal (semifinal - ida)

Jijoca Futsal 5 (3) x (0) 3 Grupo Santos-MT (semifinal - volta)

