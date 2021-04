Jéssica Bate-Estaca não resiste e é nocauteada por Shevchenko; veja resultados do UFC 261

Não deu para a brasileira Jéssica Andrade. Com favoritismo, a quirguistanesa Valentina Shevchenko foi dominante e nocauteou a "Bate-Estaca" no segundo round.

Com o resultado, ela manteve o título mundial dos moscas (até 56,7kg). A paranaense volta para o "fim da fila" para tentar uma improvável revanche.

Quedas são decisivas

Valentina uso a estratégia de levar a luta para o chão para surpreender a brasileira. E foi o que aconteceu. Foram várias quedas que fizeram a lutadora do Quirguistão obter vantagem pela envergadura.

No segundo round, em nova queda, a brasileira voltou a ser derrubada, mas desta vez também teve as defesas bloqueadas, ficando com rosto exposto para golpes de cotovelo de Valentina. Daí, foi só esperar o juiz interromper a luta a favor de Shevchenko.

Veja outros resultados do UFC 261

CARD PRINCIPAL

Peso meio-médio: Kamaru Usman nocauteou Jorge Masvidal no R2 – cinturão mantido

Peso palha: Rose Namajunas derrotou Zhang Weili por nocaute no R1 – cinturão trocado

Peso mosca: Valentina Shevchenko derrotou Jéssica Bate-Estaca por nocaute técnico a 3m19s do R2 – Luta pelo cinturão

Peso médio: Uriah Hall derrotou Chris Weidman por nocaute técnico a 17seg. do R1

a 17seg. do R1 Peso meio-pesado: Anthony Smith derrotou Jimmy Crute por nocaute tecnico a 5m do R1

CARD PRELIMINAR

Peso meio-médio: Randy Brown finalizou Alex Cowboy com um estrangulamento a 2m50s do R1

Peso meio-médio: Dwight Grant derrotou Stefan Sekulic na decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28)

Peso médio: Brendan Allen finalizou Karl Roberson com uma chave de calcanhar a 4m55s do R1

Peso pena: Pat Sabatini derrotou Tristan Connelly na decisão unânime dos juízes (29-28, 30-27, 29-28)

Peso galo: Danaa Batgerel derrotou Kevin Natividad por nocaute técnico a 50seg. do R1

Peso leve: Kazula Vargas derrotou Rongzhu na decisão unânime dos juízes (29-28, 30-26, 29-28)

Peso mosca: Jeff Molina derrotou Aoriqileng na decisão unânime dos juízes (29-28, 29-27, 29-28)

Peso palha: Ariane Sorriso derrotou Na Liang por nocaute técnico a 1m28s do R2