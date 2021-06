Itália x Áustria: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O duelo entre a novata Áustria e a experiente e favorita ao título Itália ocorre neste sábado (26) pela Eurocopa, às 16h (horário de Brasília). A partida será no estádio de Wembley, em Londres, onde também ocorrerá a semi-final e a final da competição.

Com cerca de 60 anos de invencibilidade em cima da adversária, a Itália já venceu dez partidas e empatou três desde 1960, sua última derrota contra a seleção austríaca.

Apesar do favoritismo dos tetracampeões mundiais, os dois times preferem não se precipitar. Em entrevista coletiva na véspera do jogo, o técnico da Áustria, Franco Foda, disse: "Mesmo só com 10% de chances, nós ainda podemos fazer muita coisa".

Do outro lado, o treinador da Azzurra, Roberto Mancini, reconhece os méritos do adversário. "A Áustria é uma excelente seleção, com jogadores muito técnicos, um time agressivo. Não vai ser fácil vencê-los, precisamos estar preparados para este jogo", disse.

Quem vencer este duelo, enfrentará nas quartas de final o ganhador da disputa de segunda-feira (28), às 13h, entre Croácia e Espanha.

ESCALAÇÃO

Áustria (4-3-3): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautović.

Técnico: Franco Foda

Itália (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Barardi, Immobile e Insigne.

Técnico: Roberto Mancini

ÁUSTRIA X ITÁLIA

Onde assistir: Sportv

Estádio: Wembley, em Londres, Inglaterra

Horário: 16h (de Brasília) deste sábado (26)

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

