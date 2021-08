Isaquias Queiroz e Jacky Godmann chegam em 4º no C2 1000m e não conquistam medalhas

A expectativa era boa, mas não deu para a dupla brasileira Isaquias Queiroz e Jacky Godmann na canoagem (C2 1000m).

Eles terminaram em 4º com 3min27s603. O ouro ficou com a dupla cubana Serguey Torres Madrigal/Fernando Jorge Enriquez, com 3min24s995. Os chineses Hao Liu Pengfei Zhen terminaram com 3min25s198, em segundo lugar, enquanto os alemães Sebastian Brendel e Tim Hecker, com 3min25s615 fecharam o pódio, em terceiro.

Isaquias e Godmann estavam em desvantagem por disputarem a prova na raia 8, a que fica mais afastada do centro e que tem maior impacto do vento e das águas mexidas. Mesmo assim, eles conseguiram chegar à frente de outras 4 duplas, executando uma prova espetacular.

Nova tentativa

Isaquias ainda tem uma chance de medalhas, agora no individual (C1 1000m). As primeiras eliminatórias da categoria acontecem no dia 5, às 21h30.

