Internazionale x Shakhtar Donetsk: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Internazionale entra em campo nesta quarta-feira (24), às 14h45 (horário de Brasília), contra o Shakhtar Donetsk, em duelo pela 5ª rodada da 1ª Fase da Liga dos Campeões da Europa. A partida acontece no estádio no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão,

A Inter ocupa a segunda colocação no Grupo D da Champions League com 7 pontos, e busca diante do Shakhtar a sua classificação para as oitavas de final do torneio. Se a equipe italiana vencer, e o Sheriff Tiraspol perder para o Real Madrid, a vaga será confirmada.

Já o time ucraniano, tem apenas um ponto e precisa vencer para ainda ter chances de classificação.

Nerazzurri in campo in vista del Matchday 5 di #UCL https://t.co/AraVUqhsP6 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 23, 2021

Palpite para o jogo

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pela Space e HBO Max

Prováveis escalações

Inter

Handanovic; Ranocchia, Skriniar e Bastoni; Perisic, Vidal, Barella, Darmian e Brozovic; Dzeko e Lautaro Martínez.

Shakhtar Donetsk

Trubin; Dodo, Marlon, Matviyenko e Ismaily; Stepanenko, Barberan, Tete, Mudryk e Alan Patrick; Fernando.

INTERNAZIONALE X SHAKHTAR DONETSK

Competição: 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa 21/22

Horário: 14h45 (Horário de Brasília)

Estádio: Giuzeppe Meazza, Milão, Itália

