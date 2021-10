Internacional x Chapecoense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Internacional entra em campo neste domingo, 10 de outubro, às 11h (horário de Brasília), contra a Chapecoense pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo Premiere (serviço pay-per-view).

Palpites para Internacional x Chapecoense

Prováveis escalações

Inter: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Caio Vidal (Mauricio), Taison e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre

Estádio: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

11h (de Brasília), domingo, 10 de outubro

11h (de Brasília), domingo, 10 de outubro Árbitro: Alisson Furtado