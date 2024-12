Internacional pode ter até 6 desfalques contra o Fortaleza; veja lista

O Internacional será o adversário do Fortaleza, no domingo (8), às 16 horas no Castelão pela 38ª rodada da Série A.

A partida é um confronto direto pela 4ª colocação. Ambos estão empatados com 65 pontos, mas o time gaúcho está à frente pelos critérios de desempate, com melhor saldo de gols (20 a 11).

Legenda: O Inter fez grande campanha de recuperação no returno da Série A com Roger Machado Foto: Ricardo Duarte / Inter

E para o confronto com o Fortaleza, o Colorado pode ter até 6 desfalques. Veja lista:

- Bruno Henrique e Wanderson (suspensão pelo terceiro cartão amarelo)

- Wesley (Dúvida ao perder o pai na última quarta-feira)

- Thiago Maia (Dúvida, por acompanhar o pai, que sofreu AVC)

- Alan Patrick (lesão muscular)

- Rogel (dúvida por lesão contra o Botafogo)

Desfalques de peso

O desfalque mais sentido é de Alan Patrick. Ele é titular absoluto e camisa 10 do Inter, com 8 gols e 3 assistências. Outra ausência de peso seria Wesley, que perdeu o pai na última quarta-feira: ele é o artilheiro do time na Série A com 11 gols.