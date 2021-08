Incêndio atinge casa do atacante Wellington Paulista, do Fortaleza, em condomínio no Eusébio

A casa do atacante Wellington Paulista, do Fortaleza Esporte Clube, foi atingida por um princípio de incêndio na noite desta terça-feira (24), em um condomínio no município de Eusébio, na Região Metropolitana da Capital cearense. O jogador e a família não estavam no local no momento da ocorrência.

Informação foi confirmada pelo clube nas redes sociais. Conforme o time, o fogo foi controlado após a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A publicação do clube informa que houve apenas danos materiais.

Legenda: O Leão confirmou a ocorrência por meio do Twitter e afirmou que dá suporte ao jogador Foto: Reprodução

As causas do incêndio serão investigadas pela corporação. O Diário do Nordeste solicitou detalhes do incidente ao CBMCE e aguarda retorno.

O atleta e a família estão bem, conforme o Fortaleza. "Clube, Wellington Paulista e família agradecem o apoio de vizinhos, amigos e Corpo de Bombeiros pela rápida assistência. O Fortaleza segue dando todo suporte necessário ao jogador", informou o perfil do Leão nas redes sociais.