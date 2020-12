Ídolo do Ferroviário, Marcelo Veiga morre vítima de Covid-19

O ex-jogador e técnico Marcelo Veiga faleceu nesta segunda-feira (14) após complicações da Covid-19. O profissional defendia o São Bernando, de São Paulo, e é tratado como um ídolo na história do Ferroviário.

A última passagem pelo time coral foi entre julho e setembro de 2019. Chegou ao clube paulista no início deste ano e tem passagens por Botafogo/SP, Portuguesa e Bragantino, onde construiu uma grande história: mais de 500 jogos e o título da Série C do Campeonato Brasileiro.

Veiga tinha 56 anos e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Bragança Paulista para tratamento do novo coronavírus. O treinador foi um dos infectados durante o surto que atingiu o plantel do ABC Paulista.

Os status de eterno na galeria de nomes do Tubarão da Barra foram obtidos durante passagem de 1987 até 1989, como lateral esquerdo. Foi dele inclusive o gol para o título cearense do Ferroviário em 1988.

Como técnico, também contribuiu com a equipe em 2004. Na época iniciando a carreira, aproveitou para ganhar mais experiência na sequência da carreira.

Confira nota de pesar do Ferroviário:

É com profunda tristeza que informamos sobre o falecimento do ex-técnico, ex-jogador e ídolo coral, Marcelo Veiga, nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro.

Marcelo Veiga tinha 56 anos e não resistiu às complicações da Covid-19. Como atleta atuou na lateral-esquerda do Ferrão entre os anos de 1988 e 1989, sendo o autor do gol do título de Campeão Cearense de 1988. Em sua trajetória como técnico dirigiu o Tubarão da Barra em duas oportunidades, sendo a primeira delas em 2004 e a mais recente, em 2019, durante o Campeonato Brasileiro da Série C a Taça Fares Lopes do mesmo ano.

A Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, funcionários e colaboradores se solidarizam com a dor da família decretando o luto oficial por três dias. Prezamos para que Deus conforte o coração dos familiares e amigos neste momento.