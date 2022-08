Ídolo do Corinthians e com passagem pela Seleção Brasileira, meia Jadson anuncia a aposentadoria

O meia Jadson anunciou a sua aposentadoria do futebol nesta terça-feira pelas redes sociais. O jogador, que estava no Vitória, chegou a defender a seleção brasileira, o São Paulo, o Athletico-PR e teve uma passagem de destaque pelo Corinthians onde conquistou dois Campeonatos Brasileiros e três Paulistas.



Pelo time do Parque São Jorge, o ex-meia fez 245 jogos, marcou 50 gols e levantou cinco troféus. Em entrevista ao SBT, ele não apontou um motivo específico para a aposentadoria e disse estar realizado por sua passagem no futebol.





"No começo deste ano, acabei indo para o Vitória e, com minha esposa e com meus filhos, acabei decidindo encerrar (a carreira) Acho que foram anos maravilhosos, conquistas, oportunidade de conhecer pessoas importantes. É só agradecer a Deus, à minha família, a todos que participaram da minha carreira. Aposentei. Hoje estou tocando meus negócios em Curitiba e Londrina, estou com outro foco", revelou Jadson em entrevista ao Arena SBT.

Agradecimento

Na postagem, o meia aproveitou o espaço para agradecer aos colegas de trabalho e também os familiares. "Quero agradecer a Deus por que me proporcionou nesses 20 anos de estrada. Presidentes, diretores, técnicos, amigos que foram importantes nessa caminhada. Sem vocês não teria feito nada."



Carreira

Jogador de bastante habilidade e bom toque de bola, Jadson apareceu para o futebol com a camisa do Athletico-PR. Jogou no Shakhtar Donetsk e teve ainda uma passagem pelo São Paulo. Pelo time do Morumbi, ele chegou a defender a seleção brasileira.



Mas foi em sua passagem pelo Corinthians que ele viveu os seus maiores momentos como protagonista. Já em final de carreira, Jadson decidiu ir para o Vitória a fim de comandar o time na Série C. Pelo time baiano, ele fez 12 partidas e marcou dois gols.

