Icasa vence o Crato por 1 a 0 pela Série D do Brasileiro

O Icasa venceu o Crato em um duelo estadual e garantiu mais 3 pontos na classificação do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado neste sábado (30), às 15h, no estádio Mirandão.

O único gol da partida foi marcado por Mateus Henrique já no final do tempo regulamentar, aos 80 minutos. O gol saiu a partir de um cruzamento na área do Crato.

Com o resultado, o Crato segue sem vencer na 4ª divisão do Brasileiro em 2022, somando apenas 1 ponto e estacionando na sétima posição.

Já o Icasa, pulou para 6 pontos e encostou na parte de cima da tabela do Grupo 3. Os times cearense, no entanto, ainda aguarda os outros resultados do grupo para a definição da classificação.

Próxima rodada

Na próxima rodada, o Icasa enfrenta o São Paulo Crystal, no domingo (8/5), às 15h, no estádio Mirandão.

Já o Crato vai para a Parabíba encarar o Souza, no Marizão, às 16h, no sábado (7/5).