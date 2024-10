Homem declara em CPI que atuou no rebaixamento de 42 times do futebol brasileiro

O empresário William Pereira Rogatto, ouvido na última terça-feira (8) pela CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, no Senado, revelou ter atuado no rebaixamento de 42 times do Brasil por meio de esquemas de apostas esportivas.

Os nomes das equipes em que Rogatto atuou no rebaixamento não foram divulgados pelo próprio durante a sessão que participou da CPI. Ele foi interrogado pelos senadores da república, enquanto participava da reunião de forma remota.

Uma das equipes, no entanto, foi revelada por William. Trata-se da Sociedade Esportiva Santa Maria, time de futebol profissional do Distrito Federal. No depoimento, William detalhou sua atuação no esquema de apostas esportivas.

Basicamente, eu engano o presidente do clube. Vou pagar ele para colocar os meus atletas. Aquele time vai perder, ele vai me beneficiar nas minhas apostas. Alguns presidentes sabiam e aceitavam. Eu rebaixei 42 clubes no Brasil. Eu só posso ganhar dinheiro com eles caindo. Peguei dinheiro demais com os caras. [...] Eu tinha meus jogadores, meus atletas e entrava nos clubes, enganava alguns presidentes e alguns compactuavam comigo. William Pereira Rogatto Durante a CPI, conforme divulgado pela Agência Senado

Em suas declarações, Rogatto afirmou que já faturou R$ 300 milhões apenas com a manipulação de resultados de partidas de futebol no Brasil.