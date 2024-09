Hércules volta a marcar pelo Fortaleza após jejum e celebra resultado: ‘mais importante é a vitória’

Hércules, meio-campista do Fortaleza, foi o autor do gol que deu a vitória ao Tricolor do Pici sobre o Cuiabá na tarde deste domingo (29), pela Série A do Brasileirão 2024. Ele voltou a balançar as redes após um jejum de quatro meses.

“O mais importante é a vitória, cada jogo a cada jogo, a gente está pontuando, isso é muito importante. Agora é dar continuidade, tem outro jogo agora contra o Grêmio, que é muito difícil também, mas a gente vai para pontuar lá, se Deus quiser”, disse após o jogo.

Legenda: Hércules, jogador do Fortaleza, durante jogo contra o Cuiabá na Série A 2024 Foto: Ismael Soares/SVM

O último gol de Hércules pelo Fortaleza havia sido marcado no dia 26 de maio, na vitória do Leão por 4 a 1 sobre o Sport, na Copa do Nordeste. Desde então, eram quatro meses sem o camisa 35 balançar as redes com a camisa do Fortaleza.

Na temporada 2024, Hércules soma 37 jogos disputados pelo Fortaleza, além de cinco gols marcados e três assistências.