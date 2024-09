Brítez e Marinho completam série de cartões e desfalcam o Fortaleza contra o Grêmio

Brítez, zagueiro do Fortaleza, e Marinho, atacante do Tricolor do Pici, completaram a série de três cartões amarelos na tarde deste domingo (29), em partida contra o Cuiabá, pela Série A. Eles terão que cumprir suspensão no próximo compromisso do Leão.

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com os dois jogadores na partida contra o Grêmio, pela 29ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. A partida acontece na sexta-feira (4), em Porto Alegre (RS).

Legenda: Vojvoda com semblante de preocupação à beira do gramado Foto: LC Moreira / Fortaleza

Brítez foi titular contra o Cuiabá, atuando como lateral-direito. Tinga e Mancuso disputam pela vaga contra o Grêmio. Marinho também foi titular neste domingo, e deve ser substituído por Yago Pikachu na próxima partida.

O Fortaleza ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação da Série A, com 55 pontos, um ponto atrás do Palmeiras, que tem 56, e dois pontos atrás do Botafogo, atual líder, que tem 57 pontos conquistados até o momento.