Hamilton vence o GP de Silverstone após acidente com Verstappen e punição

O piloto inglês Lewis Hamilton venceu o o GP de Silverstone, na Inglaterra. Logo no início da corrida, sofreu um forte acidente com Max Verstappen, recebendo punição após tirar o líder da prova. Apesar disso, conseguiu se recuperar e ultrapassou Charles Leclerc na penúltima volta, festejando a oitava vitória no circuito caseiro.

Com o resultado, o piloto da Mercedes reduz a desvantagem com o rival da Red Bull, Max Verstappen, para oito pontos. O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, foi o segundo colocado e Valtteri Bottas, o terceiro. Ao fim da corrida, a Red Bull registrou seus dois pilotos fora da zona de pontuação.

Após a vitória, Hamilton pegou a bandeira da Inglaterra, deu uma volta na pista e depois desceu do carro para comemorar com o público de 352 mil pessoas presentes nas arquibancadas de Silverstone.

Lewis Hamilton Piloto da Mercedes Foi uma corrida muito difícil fisicamente, em um dia maravilhoso. Nós temos a melhor torcida do mundo, que não tem em nenhum lugar. É um sonho, e não poderia ter sido realizado sem a ajuda do Bottas.

Isso porque o companheiro de equipe, Valtteri Bottas, facilitou sua ultrapassagem antes de Hamilton tentar alcançar Charles Leclerc. "Lutei ao máximo para essa maravilha torcida", afirma o vencedor.

Legenda: Hamilton comemorou como se fosse sua primeira vitória na Fórmula 1. E já soma 99 na carreira. Foto: Reprodução/Twitter

Destaques da corrida

Hamilton fez uma largada agressiva, com várias investidas para cima do holandês, até se tocarem após cruzarem a reta e o piloto da Red Bull, Max Verstappen, acabar fora da pista numa batida forte contra a proteção de pneus. A corrida foi interrompida.

Depois do acidente, Verstappen recebeu atendimento médico, se restabelendo logo em seguida. Por medida de segurança, foi encaminhado ao Centro Médico dentro do circuito, onde constataram que seu quadro de saúde estava estável, registrando somente dores na perna direita.

A corrida iniciou novamente após cerca de 45 minutos parada. E com Leclerc largando bem, não dando chances para Hamilton. A direção da prova puniu o inglês em 10 segundos pelo acidente. Cumpriria na parada nos boxes, na volta 28. Antes da punição, o inglês pressionou o monegasco, sem sucesso. Mesmo com o motor da Ferrari apagando por duas vezes.

Restando 10 voltas, já em segundo após ultrapassar Bottas, Hamilton tinha 7,5 segundos de desvantagem para Leclerc. Fazia melhor tempo a cada volta e se aproximava rapidamente. Restando duas voltas, o inglês colou na briga pela vitória e ultrapassou na curva do incidente com Verstappen.

Verstappen mantém a liderança do Mundial de Pilotos, com 185 pontos, mas viu a diferença cair de 33 para somente 8 pontos, com Hamilton subindo para 177 com a vitória. A próxima corrida ocorre daqui duas semanas, em Hungaroring, na Hungria.

Confira a classificação do GP de Silverstone

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes), em 1h58min23s284 Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 3s871 Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), a 11s125 Lando Norris (GBR/McLaren), a 28s573 Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), a 42s624 Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 43s454 Fernando Alonso (ESP/Alpine), a 1min12s093 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min14s289 Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1min16s162 Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1min22s065 Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 1min25s327 George Russell (GBR/Williams), a uma volta Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), a uma volta Nicholas Latifi (CAN/Williams), a uma volta Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), a uma volta Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a uma volta Nikita Mazepin (RUS/Haas), a uma volta Mick Schumacher (ALE/Haas), a uma volta

Não completaram a prova:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin)

