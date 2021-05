Lewis Hamilton vence GP de Portugal e mantém liderança da Fórmula 1

Lewis Hamilton foi o vencedor do Grande Prêmio de Portugal da Fórmula 1, neste domingo (2), no Autódromo Internacional de Algarve, em Portimão. O piloto está na liderança da classificação e tem duas vitórias no ano.

Essa foi a 97ª vitória da carreira de Hamilton, britânico heptacampeão que corre pela Mercedes. A segunda colocação foi de Max Verstappen, da Red Bull Racing. O terceiro lugar ficou com Valtteri Bottas, também do time da Mercedes

Hamilton chegou a ficar na terceira posição no início da prova, mas conseguiu superar os rivais. A corrida começou às 11h e terminou por volta de 12h40. A volta mais rápida foi definida apenas na volta final, com conquista de Bottas.

Na temporada 2020, Lewis Hamilton venceu com folga os adversários, mas não deixou de ser emocionante, sobretudo nas primeiras voltas. Carlos Sainz e Kimi Raikkonen em disputa intensa. Em 2021, a Red Bull tem apresentado contínua evolução, ao contrário da disputa com a Mercedes. Promessa de briga por cada metro em Algarve.

Treinos livres

Os treinos livres realizados nesta sexta-feira (30) foram marcados pela liderança da Mercedes, a estreia de um piloto na categoria e problemas com tampas de bueiros, o que atrasou a parte final do evento. Na primeira parte da sessão, o finlandês Valteri Bottas, da Mercedes, que havia abandonado o GP da Emilia Romagna após um choque com George Russel, superou por pouco Max Verstappen, da Red Bull, e garantiu o melhor tempo entre os 20 pilotos.

Bottas fez 1m19s648, enquanto Verstappen anotou 1m19s673. Sergio Perez, parceiro do holandês na Red Bull, fechou o top 3, com 1m19s846, seguido da Ferrari de Charles Leclerc, que marcou 1m19s884. Lewis Hamilton, companheiro de equipe de Bottas, ficou apenas na quinta colocação da sessão, com tempo de 1m19s967. Pierre Gasly, Russell, Lando Norris, Carlos Sainz e Esteban Ocon fecharam o grupo dos dez primeiros colocados.