Hakimi brilha com assistência de Neymar e PSG vence Metz pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain (PSG) segue invicto no Campeonato Francês. Nesta quarta-feira (22), a equipe de Mauricio Pochettino venceu o Metz, no Stade Saint Symphorien, por 2 a 1. Achraf Hakimi marcou os dois gols da equipe parisiense, enquanto Kouyate descontou para os mandantes.

O triunfo fora de casa garantiu a 7ª vitória do PSG na competição nacional. Os parisiense lideram, com 21 pontos, sete a frente do vice-líder Olympique de Marselha.

A equipe de Mauiricio Pochettino volta a campo no sábado (25), às 16h (horário de Brasília), contra o Montpellier, pela 8ª rodada do Campeonato Francês. O duelo acontece no Parque dos Príncipes, na França.

O jogo

Em grande atuação do lateral-direito Achraf Hakimi e do atacante brasileiro Neymar Jr - autor da assistência para o 2° gol do marroquino - o Paris Saint-Germain triunfou pela sétima vez consecutiva no Campeonato Francês.

A vitória diante do lanterna Metz, no entanto, não foi construída com facilidade. A equipe mandante obrigou o goleiro Keylor Navas a trabalhar durante a partida. A pressão imposta pelo time parisiense, não se refletia em oportunidades concluídas. O PSG até criava, mas pecava no último passe e nas finalizações.

O brasileiro Neymar Jr foi peça fundamental para a conquista da vitória parisiense. O atacante deixou Icardi cara a cara com o goleiro Oukidja, mas desperdiçou. No rebote, Hakimi completou para o gol, anotando o primeiro do Paris Saint-Germain. No último minuto da etapa final, o camisa 10 voltou a ser decisivo, após lançar o marroquino, que anotou o tento da vitória.

Gol decisivo de Achraf Hakimi com assistência de Neymar

Assistência do Neymar e gol do Hakimi no último lance de jogo! 🔥



Hakimi meteu 2 hoje pic.twitter.com/ehDSURLyqt — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) September 22, 2021

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte