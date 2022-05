Haaland se despede do Borussia Dortmund em último jogo pela Bundesliga

O norueguês Erling Haaland, já anunciado pelo Manchester City para a próxima temporada, fez seu último jogo com a camisa do Borussia Dortmund neste sábado, no encerramento da Bundesliga.

Confira como foi sua despedida:

Admitido o princípio do acordo entre os dois clubes para a transferência de Haaland, não foi a única despedida no Signal Iduna Park. O belga Axel Witsel, ao goleiro suíço Roman Bürki e ao capitão Marcel Schmelzer, se despediu após 17 anos no clube aurinegro.