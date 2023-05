Guilherme Castilho não crê em Ceará jogando pela vantagem contra o Sport: 'trabalhar pela vitória'

O Ceará chega para o jogo final da Copa do Nordeste contra o Sport nesta quarta-feira (3), com a vantagem do empate por ter vencido por 2 a 1 no Castelão na ida. Ainda que a vantagem seja relevante, o meia Guilherme Castilho não quer o Vozão jogando pelo empate, e sim buscando a vitória.

"Não vamos entrar para empatar. Vamos fazer um grande jogo, se Deus quiser, trabalhar pela vitória. A gente sabe que a gente tem a vitória, mas não vamos jogar com isso debaixo do braço. Temos que fazer um grande jogo, pois vai ser uma partida complicada, mas se Deus quiser vamos fazer um grande jogo e sair com o título", disse ele.

Indagado sobre a estratégia que o Ceará utilizará contra o Leão, Castilho garantiu que a equipe vai 'jogar', como o treinador Barroca pede.

"Quanto à estratégia, não posso te falar ao certo, pois a gente tá estudando o Sport tem uns dias. O que eu posso garantir é que a nossa postura vai ser de jogar, vamos estar jogando e pressionando, que é o que o Barroca pede. Tenho certeza que em cima disso vamos fazer um grande jogo e se Deus quiser sair com o título".

Confira a coletiva completa de Guilherme Castilho