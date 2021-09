Guarany de Sobral recebe o Galvez por uma vaga nas Oitavas de Final da Série D

O Guarany de Sobral decide nesta segunda-feira (20), uma vaga nas Oitavas de Final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Cacique do Vale recebe o Galvez/AC no Junco, em Sobral, às 15 horas, precisando de uma vitória simples para avançar.

No jogo de ida, no último dia 13, o time cearense arrancou um empate em 0 a 0, na Arena da Floresta. Pelo regulamento, uma nova igualdade no placar, a vaga será definida nos pênaltis.

O vencedor do confronto enfrentará o ganhador de Sergipe x Campinense nas oitavas de final da Série D.

Para o jogo de volta, o time sobralense contará com os retornos de Paulista e do lateral-esquerdo Mattheus.

Retrospecto

Para superar o Galvez, o time do técnico Vladimir de Jesus conta com a força como mandante na competição nacional. Na 1ª Fase, foi líder do Grupo 2 com 6 vitórias e um empate jogando em seus domínios. São 14 gols marcados e 7 sofridos.

Paragominas-PA (1x0)

Palmas-TO (2x1)

4 de Julho-PI (3x1)

Juventude-MA (2x1)

Imperatriz-MA (1x1)

Tocantinópolis-TO (2x1)

Moto Club-MA (4x2)

FICHA TÉCNICA:

Competição: Campeonato Brasileiro - Série D - 2ª Fase - Volta

Local: Junco, em Sobral (CE)

Data e Horário: 20 de Setembro de 2021 - 15 horas

Árbitro: José Wellington Bandeira - ES

Assistentes: Vanderson Antonio Zanotti - ES e Paulo Peterson Rangel Casanova - ES